Politie houdt tweede man aan om dood jeugdleider Herpen, eerdere verdachte vrij

Na de aanhouding van een 33-jarige man vrijdag rondom de dood aangetroffen man (47) in Herpen, heeft de politie zaterdagochtend nog een verdachte aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Oss. De 33-jarige man die eerder is opgepakt, is vrijgelaten en geen verdachte meer.

Uit politieonderzoek is naar voren gekomen dat de man uit Berghem niks meet de dood van de jeugdleider uit Herpen te maken heeft. "We krijgen signalen dat er een foto van deze man rondgaat en roepen met klem op om die niet te verspreiden", aldus de politie.

Het slachtoffer is een 47-jrige man die jeugdleider was bij Berghem Sport. Hij is vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers in een sloot gevonden. Hij is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Wat zich die noodlottige vrijdagmiddag precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.