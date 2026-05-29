Man in sloot Herpen door misdrijf omgekomen, verdachte (33) aangehouden

Crime

Vandaag, 18:48

De politie heeft vrijdagmiddag een 33-jarige man uit Berghem aangehouden na de vondst van een dode man in een sloot aan de Hoefstraat in Herpen. Het slachtoffer is een 47-jarige inwoner van Berghem.

Passanten troffen de man rond 12.30 uur aan in de sloot en schakelden de hulpdiensten in. Op basis van de situatie die agenten aantroffen, gaat de politie ervan uit dat de man zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen.

Grootschalig onderzoek gestart

Kort na de vondst werd in Berghem een verdachte aangehouden. De politie vermoedt dat de 33-jarige man mogelijk betrokken was bij de dood van het slachtoffer.

Omdat nog veel onduidelijk is over wat er precies is gebeurd, is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet. Rond de sloot aan de Hoefstraat is een plaats delict ingericht. De omgeving werd ruim afgezet voor uitgebreid forensisch onderzoek.

Rechercheurs onderzoeken wat het slachtoffer is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde. Specialisten van de forensische opsporing zijn bezig met sporenonderzoek en brengen de plaats delict en de omgeving uitgebreid in beeld. Ook wordt gezocht naar camerabeelden die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven.

Burgernetmelding leverde tips op

Kort na de vondst verspreidde de politie een Burgernetmelding met het signalement van een man. Naar aanleiding daarvan kwamen meerdere tips binnen.

De politie onderzoekt die informatie, maar doet op dit moment geen mededelingen over de inhoud of bruikbaarheid van de meldingen.

Door Redactie Hart van Nederland

