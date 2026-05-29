Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dode man (47) in sloot Herpen: politie zoekt man met ontbloot bovenlichaam

Crime

Vandaag, 15:43

Link gekopieerd

In een sloot langs de Hoefstraat in het Brabantse dorpje Herpen is vrijdag een dode man aangetroffen. Het gaat om een 47-jarige man uit buurdorp Berghem. De politie zoekt momenteel een man die mogelijk betrokken is bij zijn dood.

Veel is er nog onduidelijk, laat een politiewoordvoerder aan het ANP weten. Een getuige lichtte de hulpdiensten in, waarna meerdere ambulances ter plekke kwamen. Reanimatie mocht echter niet meer baten. Ook de brandweer schoot te hulp, zij plaatsten schermen om de sloot heen om pottenkijkers buiten de deur te houden.

Ontbloot bovenlichaam

De politie had ook een Burgernetmelding verstuurd. Ze zijn op zoek naar een man met een donkere huidskleur, een zwarte broek en zwarte schoenen. Volgens het signalement heeft de man een ontbloot bovenlichaam. Ook heeft hij mogelijk een rugtas bij zich.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.