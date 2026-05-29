Dode man (47) in sloot Herpen: politie zoekt man met ontbloot bovenlichaam

In een sloot langs de Hoefstraat in het Brabantse dorpje Herpen is vrijdag een dode man aangetroffen. Het gaat om een 47-jarige man uit buurdorp Berghem. De politie zoekt momenteel een man die mogelijk betrokken is bij zijn dood.

Veel is er nog onduidelijk, laat een politiewoordvoerder aan het ANP weten. Een getuige lichtte de hulpdiensten in, waarna meerdere ambulances ter plekke kwamen. Reanimatie mocht echter niet meer baten. Ook de brandweer schoot te hulp, zij plaatsten schermen om de sloot heen om pottenkijkers buiten de deur te houden.

Ontbloot bovenlichaam

De politie had ook een Burgernetmelding verstuurd. Ze zijn op zoek naar een man met een donkere huidskleur, een zwarte broek en zwarte schoenen. Volgens het signalement heeft de man een ontbloot bovenlichaam. Ook heeft hij mogelijk een rugtas bij zich.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.