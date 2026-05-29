Voetbalclub rouwt om jeugdleider die dood werd gevonden in sloot Herpen

De dood van de 47-jarige man die vrijdagmiddag werd gevonden in een sloot in Herpen (Noord-Brabant) raakt voetbalclub Berghem Sport diep. De man was actief als jeugdleider bij de vereniging. "Hij is altijd heel betrokken geweest bij de club", vertelt voorzitter Bennie van der Heuvel aan Hart van Nederland.

De jeugdleider was actief bij de club vanwege zijn kinderen, die in de jeugd van Berghem Sport spelen. "Ik ken hem al heel lang. Hij komt hier echt vandaan en is altijd heel betrokken geweest bij de club", aldus Van der Heuvel.

Thuiswedstrijden afgelast

In een bericht op de website van de club staat een verklaring waarin wordt aangekondigd dat alle thuiswedstrijden van zaterdag 31 mei zijn afgelast. De impact van het tragische overlijden van de voetbaltrainer is groot en daarom wordt een moment van bezinning georganiseerd.

"Deze gebeurtenis raakt onze vereniging diep en kan grote impact hebben op onze leden. Daarom bieden wij de gelegenheid om samen te komen in de kantine om met elkaar in gesprek te gaan en steun bij elkaar te vinden", staat er geschreven. Ook wenst de club de nabestaanden en andere betrokkenen veel sterkte.

33-jarige man aangehouden

Wat zich die noodlottige vrijdagmiddag precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Passanten troffen de man rond 12.30 uur aan in de sloot en schakelden de hulpdiensten in. De politie heeft sterke vermoedens dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Een 33-jarige man, eveneens uit Berghem, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 47-jarige man.