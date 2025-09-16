Vier aanhoudingen bij politie-invallen in Eindhoven

De politie heeft dinsdagochtend vier mensen aangehouden bij invallen in Eindhoven. Ze worden verdacht van drugshandel en het witwassen van crimineel geld. Het zijn twee mannen van 25 en 30 en een vrouw van 58 uit Eindhoven, en een man van 59 uit Helmond.

Er wordt onderzoek gedaan bij drie horecazaken aan de Kruisstraat. Ook worden twee huizen, een schoonheidssalon en een horecazaak elders in de stad doorzocht. Volgens de politie hebben de invallen te maken met een groter en al lopend onderzoek. In februari werden in dezelfde zaak ook vier mensen aangehouden.

Crimineel netwerk

In de Kruisstraat zou al langer een crimineel netwerk actief zijn. De politie denkt dat de doorzochte horecazaken in die straat dienden als ontmoetingsplaatsen voor criminelen en drugshandel.

De politie ontdekte het netwerk dankzij ontsleutelde cryptocommunicatie.

ANP