Kind zwaargewond na aanrijding met auto in Monster

Een kind raakte maandagmiddag in Monster (Zuid-Holland) zwaargewond bij een botsing met een auto. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren, zo laat de politie weten aan Hart van Nederland. De politie doet onderzoek naar het incident.

Volgens een correspondent ter plaatse reed een auto het kind rond 17.15 uur aan op een parkeerterrein op het Burgermeester Woutersplein in Monster. Veel hulpverleners snelden zich naar de plek. Het kindje is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe oud het kind is, kan de politie niet zeggen.