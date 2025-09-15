Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Echtpaar voorkomt erger bij brute mishandeling in Emmen: 'Was echt heel hard'

Crime

Vandaag, 20:51

Link gekopieerd

In het centrum van Emmen zijn zaterdagavond drie jongens ernstig mishandeld door een groep. De slachtoffers van 19 en 20 jaar uit Emmen moesten allemaal naar het ziekenhuis. Dankzij het kordate optreden van een kapster en haar man kon erger worden voorkomen.

Rond 22.30 uur werden de drie in de Hoofdstraat in elkaar geslagen en geschopt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de aanval was. Fiona Vos en haar man Marcel Vos zagen dat de slachtoffers werden geschopt en geslagen. "Het ging echt heel hard. Het was afschuwelijk", zegt Fiona. "Toen wij ertussen kwamen, was het afgelopen", aldus Marcel.

In bovenstaande video vertelt het echtpaar wat ze hebben gezien.

Maandag werd een 17-jarige jongen uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij wordt verhoord. De politie onderzoekt de zaak met een groot team en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Getuigen worden gevraagd zich te melden.

Geweldsincidenten

De mishandeling in Emmen staat niet op zichzelf. Volgens de lokale partij Hart voor Emmen waren er de afgelopen periode meerdere steekpartijen, berovingen en schietpartijen. De partij wil daarom op 25 september een motie indienen om cameratoezicht in te voeren.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.