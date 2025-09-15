Echtpaar voorkomt erger bij brute mishandeling in Emmen: 'Was echt heel hard'

In het centrum van Emmen zijn zaterdagavond drie jongens ernstig mishandeld door een groep. De slachtoffers van 19 en 20 jaar uit Emmen moesten allemaal naar het ziekenhuis. Dankzij het kordate optreden van een kapster en haar man kon erger worden voorkomen.

Rond 22.30 uur werden de drie in de Hoofdstraat in elkaar geslagen en geschopt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de aanval was. Fiona Vos en haar man Marcel Vos zagen dat de slachtoffers werden geschopt en geslagen. "Het ging echt heel hard. Het was afschuwelijk", zegt Fiona. "Toen wij ertussen kwamen, was het afgelopen", aldus Marcel.

In bovenstaande video vertelt het echtpaar wat ze hebben gezien.

Maandag werd een 17-jarige jongen uit de gemeente Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Hij wordt verhoord. De politie onderzoekt de zaak met een groot team en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Getuigen worden gevraagd zich te melden.

Geweldsincidenten

De mishandeling in Emmen staat niet op zichzelf. Volgens de lokale partij Hart voor Emmen waren er de afgelopen periode meerdere steekpartijen, berovingen en schietpartijen. De partij wil daarom op 25 september een motie indienen om cameratoezicht in te voeren.