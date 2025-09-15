Terug

Tragisch ongeval in Geldrop: fietser (32) overleden na aanrijding met auto

Ongeluk

Vandaag, 21:37

Een 32-jarige fietser is maandag overleden bij een aanrijding met een auto in Geldrop. Het ongeluk vond plaats op de kruising van de Gijzenrooiseweg en Schaarland. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De bestuurder van de auto en de twee inzittenden zijn mee naar het politiebureau waar zij een verklaringen moeten afleggen. Het is nog niet duidelijk hoe dit incident kon gebeuren. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

