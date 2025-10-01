Fatbiker slaat joggende politieagente in burger op billen en krijgt 80 uur werkstraf

In Breda stond deze week de 24-jarige Wictor S. voor de politierechter voor aanranding van twee vrouwen. Hij sloeg tijdens het hardlopen vrouwen op hun billen. Een van zijn slachtoffers bleek achteraf een politieagente in opleiding te zijn, die hem direct wist te overmeesteren.

De agente was op 12 mei aan het joggen op de straat Tussen de Dijken toen S. haar van achteren benaderde op zijn fatbike en haar 'krachtig op haar billen' sloeg. Lachend probeerde hij weg te rijden, maar de sportief getrainde vrouw greep hem bij zijn rugzak. Daarbij sleepte hij haar nog enkele meters mee, waardoor ze blauwe plekken en beschadigde kleding opliep.

Dit verhaal staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar overkwam hetzelfde de 27-jarige Esmeé uit Amsterdam. In de onderstaande video vertelt ze haar verhaal:

1:44 Meldingen van billenslaan door jongens op fatbikes nemen toe in Amsterdam

Uit onderzoek bleek dat hij diezelfde middag al een ander slachtoffer had gemaakt. Slechts zes minuten eerder sloeg hij op de Rogdijk ook een jonge vrouw op haar billen. Zij was niet aanwezig in de rechtszaal, maar het incident werd vastgelegd door een deurbelcamera. Politieagenten herkenden S. onder meer aan zijn knotje.

Geen verantwoordelijkheid of excuses

Volgens een verslaggever van het AD die aanwezig was bij de zitting bleef S. ontkennen betrokken te zijn. Volgens zijn advocaat was op de camerabeelden slechts 'een onherkenbaar poppetje' te zien. Over de aanval op de agente verklaarde hij dat hij 'aan het slingeren' was op zijn fatbike en daardoor per ongeluk tegen haar aan reed. Op de vraag van de rechter waar hij haar had geraakt, antwoordde hij: "Ja, achter op die dingen."

De politierechter achtte bewezen dat S. bewust en onverwachts tot aanranding overging. Omdat hij geen verantwoordelijkheid nam en geen excuses aanbood, kreeg hij een zwaardere straf opgelegd. Hij moet 80 uur werkstraf uitvoeren en daarnaast een maand voorwaardelijke celstraf uitzitten. Ook moet hij zich melden bij de reclassering en meewerken aan behandeling als dat nodig is.