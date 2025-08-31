Moeder slachtoffer serie-aanrander rond Beuningse Plas boos: ‘Durft niet meer te wandelen’

Rond de Beuningse Plas in Beuningen en Nijmegen zijn meerdere vrouwen aangerand door een man op een fatbike. Lisa (19) is een van hen. Zij werd tijdens een avondwandeling bij haar billen gegrepen. “Het heeft haar een enorme knauw gegeven. Sindsdien durft ze niet meer alleen haar wandeling te maken,” vertelt haar moeder Silvia boos aan Hart van Nederland.

Het incident met Lisa gebeurde op 20 juli rond 21.00 uur, bij een kinderboerderijtje zo'n tien minuten van de Beuningse Plas. Lisa wandelde daar om haar hoofd leeg te maken en op dat moment sloeg een man op een fatbike toe en betastte haar. “Ze had haar vader nog aan de lijn toen het gebeurde. Even later belde ze huilend op,” zegt Sylvia. “Mijn partner is meteen op de fiets gesprongen om haar op te halen.”

Reeks incidenten

Het is niet het eerste geval rond de Beuningse Plas. De afgelopen weken zijn er zes meldingen binnengekomen van vrouwen die in dezelfde omgeving zijn lastiggevallen door een man op een fatbike. De politie gaat uit van één dader en heeft een onderzoek gestart. “We vragen iedereen alert te blijven en verdachte situaties direct te melden,” aldus een woordvoerder.

Bij buurtbewoners leeft de angst dat het weer gebeurt. Meerdere vrouwen en meisjes geven aan bang te zijn. Op Lisa is de impact groot. “Ze wandelde altijd graag, maar dat durft ze niet meer. Ze is sindsdien niet meer alleen naar buiten geweest,” zegt haar moeder.

Signalement

De politie roept slachtoffers en getuigen op zich te melden. 'De incidenten speelden zich allemaal af in de omgeving van de Beuningse Plas, aan de zijde van de Nijmeegse wijk Lindenholt. Heb je informatie? Neem contact op.' Ook deelt de politie een signalement, al is het erg beperkt: 'Het betreft een man in de leeftijd van 20-30 jaar, die bij alle incidenten is gezien op een fatbike.'