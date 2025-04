Esmeé (27) werd aangerand in park: 'Stel je voor dat iemand dit bij je zusje zou doen'

In Amsterdam nemen de meldingen toe van vrouwen die tijdens het hardlopen op de billen worden geslagen door jongens op fatbikes. Volgens de politie worden deze incidenten steeds vaker gefilmd en gedeeld op sociale media. Sinds begin dit jaar zijn er 24 meldingen gedaan, vooral uit het Rembrandtpark, maar ook uit het Vondelpark, Erasmuspark en Flevopark.

De politie noemt het gedrag strafbaar en roept daders op onmiddellijk te stoppen. Slachtoffers en getuigen worden gevraagd zich te melden om verder onderzoek mogelijk te maken. "Het slaan op de billen is een vorm van aanranding, waarvoor een taakstraf of gevangenisstraf kan worden opgelegd", zegt de politie.

Esmeé (27) uit Amsterdam is een van de slachtoffers. "Ik liep van de sportschool naar huis, zoals ik wel vaker doe. Het was rond 18.30 uur ’s avonds. Opeens voelde ik een tik op mijn billen. Ik verstijfde en keek om. Er reden drie jongens op fatbikes langs, hele jonge gastjes, ik schat een jaar of 14." Direct na het incident in Stadspark Osdorp appte ze haar vriendinnen en moeder. Later hoorde ze dat er filmpjes van het incident op TikTok zouden circuleren, maar daar vond ze niets van terug.

Boosheid en verontwaardiging

Esmeé heeft nog geen aangifte gedaan, maar is dat na de oproep van de politie wel van plan. "In eerste instantie dacht ik er niet eens aan, zo overdonderd was ik. Maar nu voel ik vooral boosheid en verontwaardiging. Dit hoort gewoon niet. Ik vind het heel goed dat hier nu aandacht voor is, ook in de media. De politie moet vaker langsrijden in die parken. Er gaat ergens iets mis, ook in de opvoeding."

"Stel je voor dat iemand dit bij je zusje zou doen." - Esmee

Ze roept andere slachtoffers op om niet te zwijgen. "Praat erover en doe aangifte. Het is belangrijk om dit serieus te nemen." Tegen de daders is haar boodschap helder: "Jullie beseffen echt niet wat je iemand aandoet. Ook al denk je misschien dat het stoer is, dat is het niet. Stel je voor dat iemand dit bij je zusje zou doen."