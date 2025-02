Haagse leraar (28) opgepakt op verdenking van aanranding leerling

Een 28-jarige leraar van een Haagse basisschool is vrijdagochtend aangehouden op verdenking van het aanranden van een leerling, meldt de politie. Na een melding van mogelijk ongepast gedrag van de man begin februari werd onderzoek naar hem gestart, waarna ook aangifte is gedaan.

Politie en Openbaar Ministerie zijn vervolgens een onderzoek begonnen naar de docent van de Annie M.G. Schmidtschool. Het onderzoek naar de rol van de verdachte, die in Den Haag woont, is nog "in volle gang", aldus de politie. De man wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Nick werd op jonge leeftijd seksueel misbruikt door AVRO-dj Romeo A. Als man voelde hij zich lange tijd niet serieus genomen in zijn gevoel slachtoffer te zijn. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan.

Kort geleden ontslagen

Donderdag werd via de onderwijsstichting De Haagse Scholen al bekend dat de docent pas ontslagen was wegens grensoverschrijdend gedrag. De woordvoerder zei dat een of meer ouders aangifte hadden gedaan tegen de leerkracht. Die gaf les aan groep acht op de locatie in het Statenkwartier. Ook de politie kan vrijdag nog niet zeggen of er mogelijk meer leerlingen slachtoffer zijn.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP