Jonge vrouw van fiets getrapt en betast in Arnhem: politie zoekt deze man

De politie in Arnhem is op zoek naar een man die vorig jaar april een jonge vrouw van haar fiets trapte en haar daarna betastte. Om hem te vinden, is nu een foto van de verdachte verspreid.

Het slachtoffer had in de nacht van 28 op 29 april gewerkt en bleef nog even napraten met collega’s op het Jansplein in het centrum van Arnhem. De verdachte voegde zich ongemerkt bij het gesprek en leek op te gaan in de groep.

Toen de vrouw vertrok, achtervolgde de man haar op de Nelson Mandelabrug. Ze voelde zich onveilig en belde 112. Terwijl ze nog in gesprek was met de meldkamer, werd ze bruut van haar fiets getrapt en hard op de grond gegooid. Vervolgens betastte de dader haar, maar ze wist uiteindelijk te ontkomen, blijkt uit een reconstructie van het opsporingsprogramma Plaats Delict.

Bekijk hieronder de beelden van de verdachte:

Dader nog altijd spoorloos

De politie was snel ter plaatse, maar de dader was al verdwenen. Het incident had grote impact op het slachtoffer, dat lange tijd angstig was en niet meer naar buiten durfde. "Inmiddels gaat het beter met haar", laat de politie weten.

De verdachte wordt omschreven als rond de twintig jaar oud, met een donkere huidskleur, kort zwart krullend haar en een opvallende donkerblauwe jas. Hij reed op een Rockrider-fiets zonder bagagedrager, droeg een koptelefoon en sprak Engels.

Wie de man herkent of weet waar hij zich bevindt, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie.