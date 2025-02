Haagse docent blijft verdacht van aanranding 1 leerling

Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig docent van een basisschool in Den Haag nog altijd van het aanranden van één leerling. Sinds zijn aanhouding vrijdagochtend zijn er niet meer mogelijke slachtoffers in beeld gekomen. De rechter-commissaris heeft maandag besloten dat de man nog veertien dagen in de cel blijft zitten, meldt het OM.

Nick werd op jonge leeftijd seksueel misbruikt door AVRO-dj Romeo A. Als man voelde hij zich lange tijd niet serieus genomen in zijn gevoel slachtoffer te zijn. Zijn verhaal zie je in de video bovenaan.

De 28-jarige leraar gaf les aan groep acht van de Annie M.G. Schmidtschool en werd al voor zijn aanhouding ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat ontslag volgde op een melding in februari van ongepast gedrag en vervolgens aangifte van een of meerdere ouders tegen de leerkracht, maakte de onderwijsstichting De Haagse Scholen bekend.

De politie en het Openbaar Ministerie hebben onderzoek gedaan naar de docent die les gaf op de locatie in het Statenkwartier, waarop hij werd aangehouden. Zowel de stichting als de politie deelden eerder niet meer details over of er mogelijk meer slachtoffers waren. Nu blijkt dus dat de verdenking over de aanranding van één kind gaat.

