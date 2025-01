Gevluchte Nederlandse kindermisbruiker na jarenlange vlucht opgepakt in Kenia

Een veroordeelde kindermisbruiker uit Nederland is gearresteerd in Kenia. Jan Jacobus B. werd in 2020 veroordeeld voor het aanranden van twee minderjarigen in Limburg, maar wist destijds aan arrestatie te ontkomen door naar Kenia te vluchten. Dat melden Keniaanse media.

Vier jaar lang leefde hij op vrije voet, totdat hij dinsdag werd opgepakt in de hoofdstad Nairobi. Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid had via de Nederlandse ambassade in Kenia om zijn uitlevering gevraagd. Naar aanleiding daarvan werd op 13 januari een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Veroordeeld

B., die eerder in Kenia woonde, werd volgens de Keniaanse nieuwszender KTN in 2020 door de Limburgse rechter schuldig bevonden aan seksuele handelingen zonder instemming met twee minderjarigen tussen de twaalf en zestien jaar. Op 28 januari doet de rechtbank in Kenia uitspraak over zijn mogelijke uitlevering.