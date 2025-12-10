Dreiging tegen 'hoofdpiet' Niels van der Laan voorbij: 'Was wel spannend'

De concrete dreiging aan het adres van Niels van der Laan is voorbij. Dat zei de cabaretier dinsdag in een update over de doodsbedreigingen die hij vorige week ontving.

"Het was natuurlijk heel veel drek en heel veel doodswensen. Maar een paar waren ook echt zo serieus dat de politie vond dat ze er iets mee moesten. En dat is gebeurd", vertelde Van der Laan tegen het ANP nadat hij kort daarvoor samen met collega Jeroen Woe werd uitgeroepen tot Mediapersonen van het Jaar. De programmamaker heeft verder geen details. "Ze hebben de echt grote enge dingen waardoor er paniek was, in ieder geval in beeld."

"Het was natuurlijk even wel spannend", vervolgde Van der Laan over de dreigingen. "Ik vond het wel even eng, maar dat was voor een korte duur. En daarna was ik wel iets kwader dan normaal geloof ik", lachte hij. Het onderwerp werd tijdens de afgelopen uitzending van Even Tot Hier uitgebreid besproken.

Volgens Van der Laan is dat "een heel groot cadeau". "Ik gun iedereen die bedreigd wordt een zaterdagavondprogramma waar je het allemaal van je af kunt roepen. Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Dat helpt ontzettend en geeft ook de nodige relativering voor jezelf en voor iedereen om je heen."

Van der Laan werd bedreigd omdat hij in zijn rol als Hoofdpiet in het Sinterklaasjournaal suggereerde dat ouders ook zelf cadeautjes konden kopen als het sinterklaasfeest niet door kon gaan. Critici vonden dat de makers van het programma daarmee het geheim van Sinterklaas verklapten.