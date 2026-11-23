De politie-eenheid Oost-Nederland zoekt contact met mensen die de dupe zijn geworden van nepwebshops waarvoor afgelopen mei al een verdachte werd opgepakt. De 29-jarige man uit Meppel, die volgens de politie 47.000 euro buitmaakte met zijn nepwebshops, werd op 18 mei 2026 aangehouden. De politie zoekt nu contact met zijn slachtoffers, zodat kan worden geprobeerd hun geld terug te geven.

Vincent Romviel is jurist en beleidsadviseur bij Thuiswinkel.org. In de bovenstaande video legt hij uit hoe je een nepwebsite kunt herkennen.

De nepwebshops van de verdachte verkochten vooral meubels en kleding. Hij wordt verdacht van internetoplichting. Op zijn vermogen is beslag gelegd.

Professioneel ingericht

De nepwebshops van de verdachte waren zeer professioneel ingericht en leken daardoor echt. Zo gebruikte de verdachte een legitiem e-commerceplatform om de webshops te onderhouden, koppelde hij er een legitieme betaaldienstverlener aan en werkte hij met track & trace.

De verdachte zette de webshops niet op zijn eigen naam, maar gebruikte gegevens van buitenlandse bedrijven en personen. Ook stuurde hij foto's van buitenlandse magazijnen die niet van hem waren naar het e-commerceplatform, om de medewerkers om de tuin te leiden en zijn webshops online te houden. Daarnaast wordt vermoed dat de verdachte inkoopfacturen vervalste. Allemaal trucjes waardoor de sites langer in de lucht bleven.

Politie verzoekt gedupeerden om zich te melden

Er zijn momenteel meer dan 250 gedupeerden in beeld bij de politie. Met een deel van hen is al contact gelegd, maar de politie wil graag meer mensen spreken over de details van de oplichting. Uiteindelijk wil de politie hiermee bereiken dat zo veel mogelijk slachtoffers hun geld terugkrijgen. Slachtoffers kunnen hier meer informatie vinden over hoe ze zich kunnen melden.

Het gaat om de volgende frauduleuze webshops: