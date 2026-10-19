OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Toch op die link geklikt? Nieuwe campagne moet online oplichting tegengaan

Tech-nieuws

Vandaag, 17:28

Link gekopieerd

De overheid begint maandag een nieuwe campagne tegen online oplichting. Onder het motto 'Laat je niet interneppen' worden Nederlanders gewaarschuwd voor verdachte links en berichten. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent wel twijfelt of iets online betrouwbaar is, maar toch doorklikt.

De campagne van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken moet mensen aansporen om drie tellen na te denken voordat ze klikken, reageren of betalen. Dat is hard nodig, blijkt. Jaarlijks krijgen twee op de drie Nederlanders te maken met een poging tot cybercriminaliteit. Zo'n 2,4 miljoen mensen worden daadwerkelijk slachtoffer.

In bovenstaande video geven mensen op straat in Ermelo toe of ze wel eens op zo'n link klikken of niet.

WhatsApp-oplichting

Een recent voorbeeld is de WhatsApp-oplichting rond het meisje Eliška. Mensen krijgen een bericht van een bekende met de vraag om op haar te stemmen voor een gratis dansles. Via een nepwebsite proberen criminelen vervolgens toegang te krijgen tot hun WhatsApp-account.

De overheid waarschuwt dat oplichters steeds slimmere trucs gebruiken, onder meer met kunstmatige intelligentie (AI). Het advies is simpel: vertrouw je een link of bericht niet, klik dan weg.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vijf tips om je te beschermen tegen hackers
Nieuws
Vijf tips om je te beschermen tegen hackers
Fontys Hogescholen waarschuwt voor phishingbericht via WhatsApp
Nieuws
Fontys Hogescholen waarschuwt voor phishingbericht via WhatsApp
Privacywaakhond waarschuwt: AI vergroot risico op phishing en cyberaanvallen
Tech-nieuws
Privacywaakhond waarschuwt: AI vergroot risico op phishing en cyberaanvallen
'Kleine bedrijven beter beschermen tegen internetcriminelen'
Politiek
'Kleine bedrijven beter beschermen tegen internetcriminelen'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.