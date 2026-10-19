Toch op die link geklikt? Nieuwe campagne moet online oplichting tegengaan

De overheid begint maandag een nieuwe campagne tegen online oplichting. Onder het motto 'Laat je niet interneppen' worden Nederlanders gewaarschuwd voor verdachte links en berichten. Uit onderzoek blijkt dat 94 procent wel twijfelt of iets online betrouwbaar is, maar toch doorklikt.

De campagne van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken moet mensen aansporen om drie tellen na te denken voordat ze klikken, reageren of betalen. Dat is hard nodig, blijkt. Jaarlijks krijgen twee op de drie Nederlanders te maken met een poging tot cybercriminaliteit. Zo'n 2,4 miljoen mensen worden daadwerkelijk slachtoffer.

In bovenstaande video geven mensen op straat in Ermelo toe of ze wel eens op zo'n link klikken of niet.

WhatsApp-oplichting

Een recent voorbeeld is de WhatsApp-oplichting rond het meisje Eliška. Mensen krijgen een bericht van een bekende met de vraag om op haar te stemmen voor een gratis dansles. Via een nepwebsite proberen criminelen vervolgens toegang te krijgen tot hun WhatsApp-account.

De overheid waarschuwt dat oplichters steeds slimmere trucs gebruiken, onder meer met kunstmatige intelligentie (AI). Het advies is simpel: vertrouw je een link of bericht niet, klik dan weg.