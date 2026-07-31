'Nepwebshop misbruikt naam Loods 5: tientallen klanten opgelicht'

Wie het internet en sociale media afspeurt op zoek naar koopjes, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe nepwebwinkel die de naam, stijl en het uiterlijk van woonwinkel Loods 5 misbruikt om Nederlandse klanten op te lichten. Dat meldt De Telegraaf. Via advertenties op TikTok worden mensen gelokt met een zogenoemde opheffingsuitverkoop en kortingen tot 80 procent. Volgens Loods 5, dat helemaal niet failliet is, zijn al tientallen klanten slachtoffer geworden.

De valse webshop gebruikt het webadres loods5-store.shop en lijkt sterk op de officiële website van de woonwinkel. In advertenties worden meubels en andere producten voor opvallend lage prijzen aangeboden. Zo worden consumenten verleid om een bestelling te plaatsen die nooit wordt geleverd. Ook worden nietsvermoedende klanten onder druk gezet om snel te bestellen omdat de 'aanbiedingen' maar een paar uur geldig zijn.

Beeld: loods5-store.shop

Criminelen en kwaadwillenden proberen niet alleen via nepwebwinkels je geld afhandig te maken. Ook verkoopplatform Marktplaats wordt gebruikt om mensen op te lichten. Bekijk de video hierboven om te zien hoe je voorkomt dat jij slachtoffer wordt.

Directeur Loods 5 reageert

Directeur Derk Eeuwens laat aan De Telegraaf weten dat mensen zich bij de echte Loods 5 hebben gemeld omdat zij geen bestelbevestiging hebben ontvangen. "Het betreft tientallen klanten die zich bij ons melden over de status van de order, omdat zij geen bevestiging hebben ontvangen. Zij ontvangen nooit een product en zijn het geld kwijt. Ook zijn er tientallen die melden dat de betaling op de site niet lukt, en vervolgens kunnen wij die behoeden voor oplichting."

Beeld: loods5-store.shop

Volgens de krant heeft TikTok de advertentie inmiddels verwijderd, maar de nepwebsite is nog altijd online. De webshop probeert betrouwbaar over te komen met vervalste reviews, nagemaakte beoordelingen, een gekopieerd telefoonnummer van Loods 5 en een nepkeurmerk.

Wat moet je checken voordat je bestelt?

Volgens de politie zijn extreem hoge kortingen vaak een belangrijk waarschuwingssignaal. Ook is het verstandig om bedrijfsgegevens, zoals een KvK-inschrijving, te controleren en niet alleen af te gaan op beoordelingen die op de webshop zelf staan. Keurmerken zijn te controleren via de officiële website van het keurmerk.

Ook verdient de adresbalk van de browser extra aandacht bij dit soort 'aanbiedingen', omdat fraudeurs vaak een webadres gebruiken dat sterk lijkt op dat van een bekende winkel, maar toch afwijkt op een opvallende manier.