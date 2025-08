Schrikbarende stijging van oplichting: roep om landelijk keurmerk

De Fraudehelpdesk heeft in de halfjaarcijfers een schokkende ontdekking gedaan. Over de eerste zes maanden van het jaar kwamen daar bijna 50 procent meer meldingen van oplichting binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral meldingen over misleidende verkooppraktijken, nep-helpdesks, valse (thuiswerk)vacatures en webwinkelfraude stroomden binnen.

Directeur Henriëtte Bongers pleit voor betere regelgeving: "Juist in dit schemergebied tussen wanprestatie en oplichting kunnen we met regelgeving echt verschil maken."

Als je weet waar je op moet letten, kan je voorkomen dat je slachtoffer wordt:

1:56 Hart van Nederland legt uit: wat is helpdeskfraude en hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Valse telefoontjes

Een duidelijk groeiend probleem zijn de valse telefoontjes, onder meer door nep-helpdesks. Vaak begint het met een geautomatiseerd bericht, waarna de ontvanger via een keuzemenu bij een zogenaamde medewerker terechtkomt. Veel mensen beëindigen dan het gesprek, maar er zijn ook slachtoffers die gevoelige informatie of geld afstaan. Het totaal aantal meldingen van dergelijke telefonische benadering nam toe met bijna 250 procent.

Fraudehelpdesk ziet ook een sterke toename in meldingen over misleidende verkoop. Hieronder vallen onder andere ‘verborgen’ abonnementen, waarbij je een artikel aanschaft en daarna opeens ongewild vast zit aan een abonnement.

Probleem speelt al jaren

Ook diensten van klusbedrijven met extreme tarieven vallen onder misleidende verkoop. Denk aan slotenmakers, dakdekkers of ongediertebestrijders die na een snelle zoekopdracht op internet bovenaan in de resultaten verschijnen. Na de klus kunnen zij zomaar hoge bedragen gaan rekenen, soms zelfs voor niet-uitgevoerde werkzaamheden en vaak als er voorafgaand aan de klus geen heldere prijsafspraken zijn gemaakt. Dit is moeilijk aan te pakken op strafrechtelijk gebied, maar wel aangiftewaardig, volgens de Fraudehelpdesk.

" De misleiding door sommige klusbedrijven speelt al jaren", zegt Henriëtte Bongers. "Maar het aantal meldingen groeit. We moeten niet pas in actie komen als consumenten hun geld kwijt zijn", vervolgt ze. Volgens de directeur moet er duidelijke regelgeving en heldere informatievoorziening komen. "Denk aan een eenduidig en landelijk erkend keurmerk, het voorkomen dat malafide bedrijven prominent in zoekresultaten verschijnen op online platforms en zoekmachines, een intensievere samenwerking van ketenpartners en meer voorlichting aan consumenten", aldus Bongers.