Meldkamer overspoeld met meldingen over nepagenten in Noord-Holland

De politie heeft maandagavond twee nepagenten opgepakt, nadat de meldkamer in Noord-Holland was "overspoeld met meldingen" over oplichtingspogingen. De nepagenten probeerden het zowel aan de deur als telefonisch bij mensen uit Zaandam, Alkmaar, Anna Paulowna, Hoorn, Purmerend, Edam en Zandvoort.

"De medewerkers van de meldkamer zeiden dat ze dit nog nooit in zo'n korte tijd hadden meegemaakt", zegt een woordvoerder van de politie. De meldingen kwamen binnen in een tijdsbestek van nog geen twee uur.

In Alphen aan den Rijn kwamen vorige week senioren bijeen die hun zorgen en ervaringen deelden tijdens een speciale bijeenkomst over babbeltrucs door nepagenten. Ze kregen voorlichting van de politie die advies gaf:

2:06 Training om niet in babbeltrucs te trappen voor senioren

De oplichters proberen met een onzinverhaal mensen geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door te vragen naar bankgegevens. Het komt vaak voor, zegt de politiewoordvoerder, "maar deze concentratie is wel heel opmerkelijk". Details over de aanhoudingen maakt de politie dinsdag bekend.

ANP