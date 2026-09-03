Jongeren vaker slachtoffer van online fraude dan 65-plussers

Eén op de zeven jongvolwassenen werd het afgelopen jaar slachtoffer van online fraude. Dat percentage ligt zelfs hoger dan onder 65-plussers. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de bank onder ABN AMRO-klanten. Volgens de bank maakt de inzet van generatieve AI het steeds moeilijker om online echt van nep te onderscheiden.

Uit het onderzoek blijkt dat 14 procent van de jongvolwassenen het afgelopen jaar werd getroffen door online fraude. Zes op de tien controleren de contactgegevens van een webshop niet. Iets meer dan de helft, 53 procent, kijkt naar beoordelingen van een webshop op een reviewwebsite.

Nepwebshops, cryptofraude en phishing

Volgens ABN AMRO komen jongvolwassenen onder meer in aanraking met aankoopfraude via nepwebwinkels, cryptofraude en phishing. Bij nepwebwinkels kan een bekend persoon worden gebruikt om producten te verkopen. Bij cryptofraude kan een vertrouwd gezicht, zoals een finfluencer, worden ingezet om een investering of bitcoin met de belofte van snelle winst aan te prijzen.

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Bij phishing proberen fraudeurs persoonlijke informatie los te krijgen of slachtoffers met die informatie te misleiden. Ze kunnen zich daarbij bijvoorbeeld voordoen als een bank of ander bedrijf.

AI maakt echt en nep moeilijker te onderscheiden

Fraudeurs kunnen AI inzetten om nepbeelden te maken en daarbij inspelen op emoties. Ook zijn fraudeurs zelf digitaal vaardig en gebruiken ze AI om echt en nep moeilijker van elkaar te onderscheiden. Via sociale media kunnen ze bovendien snel veel jongeren bereiken met verschillende campagnes.

Ook bij opvallend aantrekkelijke aanbiedingen is het volgens ABN AMRO belangrijk om niet direct toe te happen. Jongeren krijgen het advies om eerst na te denken, reviews te lezen en links te controleren. Bij twijfel is het advies om niet op de aanbieding in te gaan.