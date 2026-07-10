'Fraudehelpdesk waarschuwt: oplichters slaan toe via Apple Pay en Google Pay'

Wie weleens betaalt met Apple Pay of Google Pay, doet er goed aan extra alert te zijn. De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting via je digitale pinpas. Volgens RTL Nieuws stelen cybercriminelen creditcardgegevens, voegen ze de betaalpas toe aan hun eigen telefoon en rekenen ze vervolgens grote bedragen af. Slachtoffers zijn daarbij soms duizenden euro's kwijt.

Sinds februari ontvangt de Fraudehelpdesk meldingen van deze vorm van fraude. De gemiddelde schade bedraagt ruim 1.000 euro. Eén slachtoffer verloor zelfs 2.100 euro. De organisatie vreest dat de oplichting vaker gaat voorkomen, omdat criminelen nieuwe methodes volgens de helpdesk vaak eerst op kleine schaal uitproberen.

Check je transacties

Het advies is om je bank- en creditcardafschrijvingen regelmatig te controleren en alert te zijn bij het delen van creditcardgegevens. Wie verdachte transacties ziet, doet er goed aan direct contact op te nemen met de creditcardmaatschappij en de kaart te laten blokkeren.

Vorige maand meldde de Fraudehelpdesk dat oplichters mensen telefonisch benaderen uit naam van Apple Pay en Google Pay. Slachtoffers krijgen daarbij een automatisch bandje te horen en worden via een keuzemenu doorverbonden met een oplichter, die vervolgens probeert toegang te krijgen tot een computer of bankrekening. De Fraudehelpdesk adviseert om zulke telefoontjes direct te beëindigen en nooit gegevens te delen.

Dat online fraude en phishing echt iedereen kan overkomen, weet sinds kort ook de 70-jarige Meindert Schroor uit Leeuwarden. Na een telefoontje van een zogenaamde bankmedewerker raakte hij tienduizenden euro's kwijt: