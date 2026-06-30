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Betaalfraude neemt flink toe: zo slaan oplichters het vaakst toe

Crime

Vandaag, 09:24

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Het aantal frauduleuze betalingen in Nederland is vorig jaar met 30 procent gestegen. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In totaal ging het om ongeveer 658.000 frauduleuze transacties. Ook het totale schadebedrag nam toe, tot 198 miljoen euro.

Volgens DNB worden mensen steeds vaker onder druk gezet om zelf geld over te maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via phishing, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens proberen te stelen. Ook bankhelpdeskfraude en nep-betaalverzoeken komen veel voor. Daarbij doen oplichters zich bijvoorbeeld voor als een bankmedewerker of een familielid.

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Vooral online betalingen doelwit

Van alle vormen van betaalfraude komt fraude met kaartbetalingen het vaakst voor. Vorig jaar ging het om 514.000 frauduleuze transacties. Vooral online betalingen blijken een aantrekkelijk doelwit voor criminelen.

Ook fraude met bankoverschrijvingen nam flink toe. Volgens DNB steeg het aantal fraudegevallen daarbij met 55 procent. Dat komt onder meer doordat steeds meer mensen gebruikmaken van instantbetalingen, waarbij geld binnen tien seconden op de rekening van de ontvanger staat. Zulke betalingen zijn lastig terug te draaien.

Dagelijks 1.800 frauduleuze betalingen

Vorig jaar waren ongeveer zeven op de 100.000 betalingen frauduleus. Omgerekend komt dat neer op zo'n 1.800 frauduleuze transacties per dag. Daarmee was dagelijks ongeveer 540.000 euro gemoeid.

Volgens DNB is het belangrijk alert te blijven bij betaalverzoeken, e-mails en telefoontjes waarin om bankgegevens of een snelle overboeking wordt gevraagd. Oplichters maken daar steeds vaker misbruik van.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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