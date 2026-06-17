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Politie waarschuwt voor nieuwe oplichtingstruc met advertenties over bont of leer

Crime

Vandaag, 21:49

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De politie waarschuwt voor een nieuwe oplichtingstruc. Oplichters willen via een advertentie, waarin ze zeggen op zoek te zijn naar leren- en bontjassen, bij mensen binnenkomen om zo waardevolle spullen mee te kunnen nemen.

Met deze truc heeft een oplichter woensdag 9 juni buitgemaakt in het Zeeuwse Koudekerke. De man heeft sieraden gestolen uit een woning aan de Evertsenstraat. De bewoners hadden gereageerd op een advertentie waarin bont- en leren jassen te koop werden gevraagd.

Benieuwd hoe je kan voorkomen om slachtoffer te worden van fraude? Bekijk dan de video bovenaan het artikel waarin Hart van Nedelands tips geeft.

Ze hadden een afsprak gemaakt met een man, die later vroeg of de bewoners ook nog goud hebben liggen. Die zou hij zogenaamd ook inkopen. De bewoners even het goud mee aan de man om het te laten taxeren. De oplichter geeft hiervoor een klein geldbedrag en gaat er met het goud vandoor.

Signalement

Achteraf blijkt de hele advertentie en contactgegevens niet te kloppen. De politie is op zoek naar de oplichter, een 40-jarige man van ongeveer 1.70 tot 1.75 meter. Hij heeft een blanke huidskleur, een net voorkomen en donker, halflang haar. De man droeg een wit shirt, zwarte broek en witte schoenen.

De verdachte is weggereden is een lichtgrijze Mercedes vermoedelijk het type E-klasse Coupé met chromen accenten. De auto had een witte kentekenplaat met zwarte letters.

Lokkertje

"De advertentie is een lokkertje om bij mensen binnen te komen. Het vermoeden bestaat dat dit een groepering is die rondtrekt door Nederland en misschien wel Europa. Trap er niet in, ga niet in op deze advertentie of soortgelijke advertenties", meldt de politie op de site. "Vertrouwt u het niet bel dan 112. Als iets te mooi is om waar te zijn, is dat ook vaak. Wordt u benaderd met zulke lokkertjes? Neem dan altijd contact op met de politie via 0900-8844."

Oplichtingstruc advertenties bond en leer - beeld: Politie

Oplichtingstruc advertenties bond en leer - beeld: Politie

Door Redactie Hart van Nederland

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