Oplichters doen zich voor als bankmedewerkers en maken tonnen buit

Crime

Vandaag, 14:52

Twee mannen zijn maandag aangehouden voor grootschalige oplichting. Volgens de politie gaat het om meerdere fraudezaken verspreid over heel Nederland. Slachtoffers verloren daarbij grote bedragen, die samen oplopen tot enkele honderdduizenden euro's.

Een van de slachtoffers, een man in Raamsdonksveer, kreeg in juli 2025 een telefoontje van een vermeende bankmedewerker, die meedeelde dat er een groot bedrag van de rekening van het slachtoffer naar het buitenland was overgemaakt. Het slachtoffer deelde zijn scherm met de verdachte en opende de bankapp. Omdat er geen ongebruikelijke transacties te zien waren, werd het gesprek beëindigd. Korte tijd later werd een bedrag van enkele duizenden euro's afgeschreven.

Huiszoekingen

Uit politieonderzoek bleek dat op verschillende plaatsen in Nederland aangiften waren binnengekomen wegens bankhelpdeskfraude. Er werd telkens hetzelfde telefoonnummer gebruikt. In het kader van het onderzoek vonden maandag huiszoekingen plaats in woningen in Gouda, Hellevoetsluis en Den Haag. Daarbij werden meerdere telefoons en laptops in beslag genomen.

De aangehouden mannen van 25 en 33 komen uit Den Haag en Gouda. De 25-jarige is inmiddels vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd.

Door ANP

