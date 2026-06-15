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QR-code op parkeerautomaat? Gemeente waarschuwt voor slimme truc van oplichters

Waarschuwen

Vandaag, 12:09

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De gemeente Den Haag waarschuwt voor valse QR-codes op parkeerautomaten op buiten parkeerplaatsen. Met deze stickers proberen oplichters geld en bankgegevens te stelen. De gemeente laat weten dat handhavers van deze fraude afweten en gaan automaten gaan controleren op de valste QR-codes.

De stickers werden aangetroffen in Scheveningen. De gemeente maakt zelf géén gebruik van QR-codes om te betalen voor parkeren. Betalen kan namelijk alleen bij de parkeerautomaat met een betaalpas, door deze in de automaat te steken of contactloos te betalen. Daarnaast is het mogelijk om parkeerkosten af te rekenen via een officiële parkeerapp van een erkende parkeerprovider.

Benieuwd hoe je kan voorkomen om slachtoffer te worden van fraude? Bekijk dan de video bovenaan het artikel waarin Hart van Nedelands tips geeft.

Waakzaam

De QR-codes op betaalautomaten worden vaker gebruikt. In Amsterdam en Emmen was het ook al een keer raak. Toen riep de politie op om waakzaam te zijn op dit soort stickers.

Door Redactie Hart van Nederland

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