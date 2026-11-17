Met Black Friday en de kerstdagen voor de deur waarschuwt Thuiswinkel.org voor een groeiend probleem met nepwebshops. Bij ruim een kwart van de onderzochte webwinkels zijn verdachte kopieën gevonden. Bij de grootste webshops gaat het zelfs om 52 procent. Oplichters maken websites die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn, waardoor consumenten denken een koopje te scoren, maar uiteindelijk hun geld kwijtraken.

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Volgens Thuiswinkel.org werden vorig jaar 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van oplichting via nepwebshops. Criminelen gebruiken vaak dezelfde logo's, kleuren en producten als bestaande populaire webwinkels, maar passen bijvoorbeeld één letter in het webadres aan. Door kunstmatige intelligentie worden zulke websites steeds overtuigender en kunnen ze sneller worden nagemaakt. Niet iedere verdachte website is overigens daadwerkelijk frauduleus.

Vincent Romviel is jurist en beleidsadviseur bij Thuiswinkel.org. In de bovenstaande video legt hij uit hoe je een nepwebsite kunt herkennen.

Geld betalen om nepsite offline te halen

Niet alleen consumenten worden slachtoffer. Ondernemer Mieke Hendriks ontdekte dat oplichters haar webshop Puur Mieke vrijwel volledig hadden nagemaakt. De nepwebsite gebruikte haar producten en merknaam, maar had een afwijkend logo.

Ook konden klanten er alleen met een creditcard betalen. Mieke kreeg meldingen van oplettende bezoekers en schakelde hulp in om de vervalste website aan te pakken. Het kostte haar uiteindelijk 450 euro om de nepsite offline te krijgen.

Zo herken je een nepwebshop

Thuiswinkel.org adviseert consumenten om voor een aankoop goed naar het webadres te kijken. Let op vreemde toevoegingen, afwijkende letters en kortingen die te mooi lijken om waar te zijn.

Controleer ook of een webshop daadwerkelijk is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg en of bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer, adres en contactgegevens kloppen. Vooral tijdens Black Friday en de feestdagen is extra oplettendheid verstandig.