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Let op! Fraudeurs lichten senioren op met geloofwaardige nep-erfenisbrieven

Crime

Vandaag, 07:15

Nederlandse zestigplussers worden geconfronteerd met een opvallende vorm van oplichting. Criminelen sturen geloofwaardig ogende brieven waarin wordt beweerd dat de ontvanger mogelijk recht heeft op een grote erfenis van een overleden naamgenoot. Inmiddels azen ze ook op paspoorten. Dit meldt De Telegraaf.

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De fraudeurs doen zich vaak voor als medewerkers van buitenlandse advocatenkantoren en besteden veel aandacht aan de uitstraling van hun post. De brieven worden per post verstuurd, voorzien van postzegels en soms zelfs van een lakzegel met vervalste stempels van bestaande kantoren uit onder meer Engeland en Canada.

Nep-erfenisbrieven

In de brief staat dat het kantoor een nalatenschap afhandelt van iemand met dezelfde achternaam als de ontvanger. Om aanspraak te kunnen maken op de vermeende erfenis, wordt gevraagd snel contact op te nemen. Wie daarop ingaat, krijgt vervolgens het verzoek geld te betalen of het paspoort op te sturen.

De Telegraaf kreeg inzage in verschillende nep-erfenisbrieven die Nederlanders ontvingen van zogenaamde advocatenkantoren Murdoch & Co LLP, Van Weert LLP en Hjelte Law Office.

Door Redactie Hart van Nederland

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