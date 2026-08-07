Ook Ace & Tate, Ajax en ING getroffen door datalek

Het datalek bij logistiek bedrijf CEVA Logistics blijkt meer grote bedrijven en organisaties te raken. Na Bol en de Bijenkorf meldt nu ook brillenketen Ace & Tate dat persoonsgegevens van klanten mogelijk zijn getroffen. Ook ING en Ajax kregen te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.

Ace & Tate kreeg op 1 augustus van CEVA te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen die voor de brillenketen worden gebruikt. CEVA verzorgt het inpakken en verzenden van bestellingen voor Ace & Tate.

Welke gegevens van Ace & Tate-klanten kunnen zijn geraakt?

Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonsgegevens zijn ingezien. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Bij zakelijke klanten kunnen ook bedrijfsnamen en btw-nummers zijn betrokken.

Brilrecepten, financiële gegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn volgens Ace & Tate niet getroffen. CEVA heeft daar volgens de brillenketen geen toegang toe. Hoeveel klanten precies zijn geraakt en welke gegevens daadwerkelijk zijn buitgemaakt, is nog niet duidelijk.

De brillenketen heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klanten worden gewaarschuwd extra alert te zijn op phishing en andere vormen van fraude.

Ook ING en Ajax getroffen via logistieke partners

Eerder deze week bleek al dat Bol en de Bijenkorf gevolgen ondervinden van het beveiligingsincident bij CEVA Logistics. Ook Ajax is getroffen. Bij ING deed zich eveneens een beveiligingsincident voor met een logistieke partner.

Voor klanten van Ace & Tate heeft het incident mogelijk nog een ander gevolg. Bestellingen, retouren en terugbetalingen kunnen tijdelijk langer duren.