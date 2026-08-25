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Fraudehelpdesk ziet sterke toename van nepmails rond iDEAL en Wero

Tech-nieuws

Vandaag, 07:10

De overgang van iDeal naar Wero moet eigenlijk nog gebeuren, maar brengt nu al een grote hoeveelheid nepmails met zich mee. Dat schrijft De Telegraaf. Het aantal neemt fors toe en consumenten moeten waakzaam zijn voor oplichting.

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De Fraudehelpdesk ontving begin dit jaar dagelijks enkele van zulke mails. Op het hoogtepunt in juli waren dat er zelfs honderd per dag. De organisatie waarschuwt Nederlanders onder meer voor een valse e-mail die zogenaamd van iDEAL-WeroNL afkomstig is. Mensen krijgen daarin te horen dat ze geld terugkrijgen en dat ze hun identiteit moeten bevestigen.

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In de nepmail staat een link waarmee ontvangers hun verificatie deze week zouden moeten afronden. Uiterlijk de volgende werkdag zouden ze vervolgens hun geld terugkrijgen. De Fraudehelpdesk laat weten dat de nepmail bij de organisatie is gemeld en adviseert ontvangers de mail te verwijderen.

Door Redactie Hart van Nederland

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