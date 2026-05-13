Premier Jetten voert druk op India op in zaak van ontvoerde Insiya

Crime

Vandaag, 20:09

Premier Rob Jetten gaat de zaak van de ontvoerde Insiya persoonlijk bespreken met de Indiase premier Narendra Modi. Dat gebeurt dit weekend tijdens het bezoek van Modi aan Nederland. Ook stuurt het kabinet een speciale delegatie naar India om een ontmoeting tussen moeder Nadia Rashid en haar dochter mogelijk te maken.

De inmiddels 12-jarige Insiya werd in 2016 op 2-jarige leeftijd door haar vader meegenomen naar India. Sindsdien probeert haar moeder haar terug te krijgen. De zaak kwam de afgelopen jaren meerdere keren aan bod in gesprekken tussen Nederland en India, maar zonder resultaat.

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, deed eerder een emotionele oproep aan koningin Máxima:

Vicepremier Dilan Yeşilgöz zegt dat Nederland het nu anders wil aanpakken. "Het is heel duidelijk dat het hier niet op die manier gaat werken." Nederland wil graag zaken doen met India, "maar er hoort wel bij dat we ook tot een oplossing komen voor Insiya".

Nederlandse delegatie

Een Nederlandse delegatie wordt naar India gestuurd die "echt inhoudelijk" op de zaak kan ingaan, zei de vicepremier. Die delegatie moet een ontmoeting zien te regelen tussen moeder Nadia Rashid en het kind. "En ook dat is echt een hele andere aanpak dan wat we in het verleden hebben gedaan."

In 2018 heeft toenmalig premier Mark Rutte de zaak op "hoog niveau" besproken tijdens zijn reis naar India. Modi was toen ook al premier van India. Tijdens latere bezoeken van Nederlandse bewindslieden is de zaak ook aangekaart.

De Tweede Kamer steunt de stap van het kabinet en nam woensdag nog een motie aan waarin de koning wordt gevraagd de zaak onder aandacht te brengen bij Modi. De koning biedt Modi zaterdag een lunch aan. Het koninklijk paar heeft in het verleden aangegeven bijzonder mee te voelen met de moeder van Insiya.

Nederland en India willen de relatie versterken met een strategisch partnerschap. De BBB pleitte om het partnerschap op te schorten zolang Insiya niet terug is. Berendsen vond dat veel te ver gaan. Alleen met diplomatie is het op te lossen, maakte hij duidelijk.

De vader van Insiya werd in hoger beroep in mei 2024 veroordeeld tot 8,5 jaar cel.

Door ANP

