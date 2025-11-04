Terug

Straffen voor ontvoerders Insiya definitief, maar meisje is nog steeds vermist

Straffen voor ontvoerders Insiya definitief, maar meisje is nog steeds vermist

Crime

Vandaag, 16:45

De straf voor de mannen die betrokken waren bij de ontvoering van de toen 2-jarige Insiya uit Amsterdam is definitief. De Hoge Raad heeft dinsdag beslist dat de zaak niet opnieuw behandeld hoeft te worden. Daarmee blijven de eerder opgelegde gevangenisstraffen staan.

Insiya werd in 2016 met geweld meegenomen uit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer. Haar vader, Shehzad H., had een internationaal team ingehuurd om haar naar India te brengen, waar ze nog altijd verblijft. De vader kreeg 8,5 jaar cel, maar bleef uit handen van justitie omdat India weigert hem uit te leveren.

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, strijdt al langer voor gerechtigheid. Tijdens het staatsbezoek van de Indiase president aan Nederland in 2022 wist ze de aandacht van het koningspaar te trekken:

Moeder ontvoerde Insiya zoekt koningspaar op bij staatsbezoek
1:42

Moeder ontvoerde Insiya zoekt koningspaar op bij staatsbezoek

De vader had bij de Hoge Raad bezwaar gemaakt, omdat hij vond dat hij geen eerlijk proces had gekregen. Hij wilde dat de zaak opnieuw zou worden behandeld. De vader was niet aangeboden om aan de zitting deel te nemen via een videoverbinding. Door het arrestatiebevel dat tegen hem uitstaat, koos hij ervoor de zitting niet fysiek bij te wonen. Volgens de Hoge Raad mocht het hof deze beslissing nemen en is dit geen reden om de zaak over te doen.

Insiya nog altijd in India

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, was bij de uitspraak aanwezig. Voor haar is dit besluit een "bevestiging van wat ik al negen jaar weet, dat de daders moeten worden gestraft en dat we ze nu ook gewoon daders mogen noemen". Rashid probeert haar dochter, die een Nederlands paspoort heeft, al jarenlang terug naar Nederland te halen. Haar pogingen blijven tot op heden tevergeefs. "Nu zijn de daders berecht, maar hiermee hebben we Insiya nog niet terug."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

