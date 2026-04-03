Veroordeelde ontvoerder Insiya opgepakt in Letland, celstraf wacht

Erik S., een van de mannen die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de ontvoering van de destijds 2-jarige Insiya, is vorige week gearresteerd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan het ANP na berichtgeving van De Telegraaf.

S. werd vorige week woensdag aangehouden in Riga, de hoofdstad van Letland. Donderdag werd hij overgeleverd aan Nederland, waar hij een celstraf van 4 jaar moet uitzitten. De familie van Insiya is deze week geïnformeerd over de aanhouding.

De moeder van Insiya, Nadia Rashid, deed eerder een emotionele oproep aan koningin Máxima:

Insiya werd in 2016 met geweld meegenomen uit het huis van haar oma in Watergraafsmeer. Haar vader, Shehzad H., had een internationaal team ingehuurd om haar naar India te brengen, waar ze nog altijd verblijft. De vader kreeg 8,5 jaar cel, maar bleef uit handen van justitie omdat India weigert hem uit te leveren.