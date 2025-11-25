Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nasleep neerhalen MH17 kost overheid meer dan 200 miljoen

Nasleep neerhalen MH17 kost overheid meer dan 200 miljoen

Crime

Vandaag, 11:51 - Update: 24 minuten geleden

Link gekopieerd

De Nederlandse overheid heeft inmiddels 209,8 miljoen euro uitgegeven aan de nasleep van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014. Volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer is dat ruim 11 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De cijfers lopen tot eind 2024. Het geld ging vorig jaar vooral naar “internationaalrechtelijke procedures en diplomatie, strafvervolging en identificatie”. Zo voerden Nederland en Australië samen een zaak tegen Rusland bij de internationale luchtvaartorganisatie ICAO. Die oordeelde in mei dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van het vliegtuig. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwam in juli tot dezelfde conclusie.

Verder gaf de overheid geld uit aan het Nationaal Monument MH17 bij Vijfhuizen (gemeente Haarlemmermeer), aan herdenkingen en aan vergoedingen voor nabestaanden. Nederland wil dat Rusland uiteindelijk de gemaakte kosten vergoedt.

Tien jaar na de tragische MH17-vlucht blikte Hart van Nederland terug met de mensen die professioneel betrokken waren bij deze ramp:

Tien jaar na MH17: Majoor Satu en een vlucht vol doodskisten
5:35

Tien jaar na MH17: Majoor Satu en een vlucht vol doodskisten

Neergeschoten

Op 17 juli 2014 werd een vlucht van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten met een Buk-raket. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, in een gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. Het toestel was opgestegen vanaf Schiphol en onderweg naar Maleisië. Alle 298 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De Haagse rechtbank veroordeelde in 2022 bij verstek separatistenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko tot levenslange gevangenisstraffen. De vierde verdachte, Oleg Poelatov, werd vrijgesproken. Hij was de tweede man van de inlichtingendienst van de rebellen in Oost-Oekraïne, achter Doebinski.

Door ANP

Lees ook

Nabestaanden MH17 blij met harde uitspraak tegen Rusland: 'Geweldig'
Nabestaanden MH17 blij met harde uitspraak tegen Rusland: 'Geweldig'
Desiree verloor haar ouders bij MH17-ramp: 'Je wereld staat stil'
Desiree verloor haar ouders bij MH17-ramp: 'Je wereld staat stil'
Joosts collega Bart kwam om bij MH17-ramp: 'Ik heb een geweldig leven. Dat had hij ook kunnen hebben'
Joosts collega Bart kwam om bij MH17-ramp: 'Ik heb een geweldig leven. Dat had hij ook kunnen hebben'
Herdenking MH17: na een decennia is het verlies en de emotie nog voelbaar
Herdenking MH17: na een decennia is het verlies en de emotie nog voelbaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.