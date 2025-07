Mensenrechtenhof: Rusland verantwoordelijk voor neerhalen MH17

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 en daarmee mensenrechten heeft geschonden. Onder andere het recht op leven, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is volgens het Hof geschonden.

Het is voor het eerst dat een internationale rechter oordeelt over de rol van Rusland bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het leed van de nabestaanden na de crash en het verlies van hun dierbaren, valt wat het Hof betreft ook onder mensenrechtenschendingen.

Demissionair minister-president Dick Schoof noemt het "een belangrijke stap richting gerechtigheid", schrijft hij op X. "Mijn gedachten zijn vandaag bij alle nabestaanden die hun familie, geliefden en vrienden al meer dan tien jaar moeten missen."

Uitvaartexpert Hans Bleijerveld en Majoor Satu speelden een grote rol bij de repatriëring en de uitvaart van de slachtoffers:

5:35 Tien jaar na MH17: Majoor Satu en een vlucht vol doodskisten

Raket afgevuurd

Nederland stapte naar de internationale rechter om de Russische verantwoordelijkheid voor het neerschieten van het vliegtuig. Dat niet precies bekend is wie de raket heeft afgevuurd, is voor het Hof geen belemmering om de Russen verantwoordelijk te houden. Het staat vast dat een Russische militair of een pro-Russische separatist de raket heeft afgevuurd. Volgens het Hof heeft Rusland verzaakt om actie te ondernemen om menselijk leed als gevolg van de raketlancering te voorkomen.

Bovendien hekelt het Hof dat de Russen niet hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de toedracht. Nederland heeft meerdere keren om informatie gevraagd, maar niet gekregen. Rusland ontkent nog altijd betrokken te zijn bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig.

Op 17 juli 2014 stortte in het oosten van Oekraïne vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

ANP