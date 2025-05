'Rusland schuldig aan neerhalen vlucht MH17'

Rusland is schuldig aan het neerhalen van vlucht MH17 en heeft daarmee de internationale afspraken over burgerluchtvaart geschonden, oordeelt de Raad van de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO-Raad). De organisatie heeft dit besluit genomen in een zaak die is aangespannen door Nederland en Australië, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De raad buigt zich de komende weken over de vraag wat Rusland moet doen om te zorgen dat er rechtsherstel komt. Nederland en Australië hebben verzocht dat de raad Rusland oplegt om hierover in onderhandeling te treden met de landen, onder begeleiding van de ICAO.

ICAO valt onder de Verenigde Naties. De 193 aangesloten landen hebben het Verdrag van Chicago ondertekend, waarin staat dat deze staten geen wapens mogen gebruiken tegen vliegtuigen in de burgerluchtvaart. Dit verdrag heeft Rusland geschonden volgens de ICAO-Raad. Die is maandag tot dit oordeel gekomen na een stemming onder de leden.

'Belangrijke stap'

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vindt het besluit goed nieuws voor de nabestaanden en slachtoffers van vlucht MH17, die op 17 juli 2014 boven Oekraïne werd neergehaald. "De beslissing kan hun verdriet en het leed niet wegnemen, maar het is een belangrijke stap in de richting van waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor alle slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden", aldus de NSC-bewindsman.

ANP