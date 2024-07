Tien jaar na MH17: Majoor Satu en een vlucht vol doodskisten

Tien jaar na de tragische vlucht MH17 blikt Hart van Nederland terug met de mensen die professioneel betrokken waren bij deze ramp. Zo spreken we majoor Satu, gezagvoerder van de Hercules C130 die verantwoordelijk was voor het terugvliegen van de lichamen van de passagiers.

Op 17 juli 2014 hoorde majoor Satu, thuis voor de televisie, het nieuws over de MH17. "Door het werk dat ik doe, leer je anders naar nieuws kijken. Ik wist meteen dat dit iets groots zou worden," vertelt Satu. Als gezagvoerder van een Hercules C130 bij Defensie had hij al veel gezien, maar niets bereidde hem voor op wat komen zou.

In de nacht van zaterdag op zondag vloog Satu naar Oekraïne met een identificatieteam. "Daarna bracht ik 217 doodskisten naar Nederland. Het hele vliegtuig zat vol." In Charkiv was er een ceremonieel afscheid voordat de slachtoffers naar Nederland werden overgevlogen. Elke vlucht was beladen met respect, geen enkele kist werd gestapeld. "Het moest een waardig eerbetoon zijn."

Op Eindhoven, bij de laatste vlucht, werd de omvang van de tragedie tastbaar. "Nabestaanden kwamen met foto's van hun dierbaren. Het besef dat al die mensen waren omgekomen, sloeg in als een bom. We hebben allemaal gehuild."

"Als ik terugkijk, ben ik dankbaar dat ik dit voor de nabestaanden heb kunnen doen. Trots dat ik het heb mogen uitvoeren, maar ook trots op ons land. Het voelde als eenheid in dit verdriet." Ondanks de zware emoties is het praten met collega's een steun geweest voor Satu. "Geniet van het leven, voor je het weet kan het voorbij zijn."