Tien jaar na MH17: Een waardig afscheid dankzij Hans

Tien jaar na de tragische vlucht MH17 blikt Hart van Nederland terug met de mensen die professioneel betrokken waren bij deze ramp. Zo spreken we Hans Bleijerveld, directeur van het Expert Team Monuta. Hij was de uitvaartleider van het imponerende afscheid van de vele slachtoffers en vertelt over de uitdagingen waarmee hij werd geconfronteerd.

Hans Bleijerveld hoorde het nieuws over de MH17 terwijl hij met zijn vrouw in de auto zat. "Het nieuws kwam opbouwend naar buiten, maar het was natuurlijk direct duidelijk dat dit een ramp van grote omvang was," vertelt hij. Op 19 juli werd Hans door de overheid gevraagd mee te denken over hoe de slachtoffers het beste teruggehaald konden worden.

Op 22 juli werd Hans om 6.34 uur gebeld dat de slachtoffers de volgende dag op vliegbasis Eindhoven zouden aankomen. "Er moesten heel veel rouwwagens geregeld worden. Gelukkig waren er veel gemotiveerde collega’s om te helpen," zegt Hans. Premier Mark Rutte speelde ook een rol. "Hij wilde dat iedereen dezelfde aandacht zou krijgen en hetzelfde ceremonieel. Het moesten zwarte rouwwagens worden. Dat straalt eenheid uit."

Lees ook:

Ceremonie

Hans beschrijft de ceremonie als zeer indrukwekkend. "Op het moment dat de Last Post ten gehore werd gebracht, stond ik op het platform recht tegenover de nabestaanden. De militaire dragers droegen op een zeer waardige manier de eerste kist naar buiten. We hebben uiteindelijk met elkaar gehuild, geknuffeld en gepraat."

Hans denkt vaak aan de families van de twee niet-geïdentificeerde slachtoffers. "Je bent dan als een prof bezig en je staat op het platform, loopt alles zoals je het hebt voorbereid? Bijzonder om te bedenken hoe kort de lijntjes zijn tussen mensen."