Desiree verloor haar ouders bij MH17-ramp: 'Je wereld staat stil'

De MH17-ramp is woensdag precies tien jaar geleden en daarom is nu de documentaire- en podcastserie De echo van MH17 te bekijken en beluisteren. De serie gaat onder meer over het verlies dat nabestaanden ervaren, maar ook over hoe door te leven. Desiree (42) verloor haar vader en moeder bij de ramp.

Desiree Verbaas-Camfferman deelt haar verhaal in de podcast en in een interview met LINDA. Op 17 juli 2014 werd de wereld opgeschrikt door de ramp met vlucht MH17. Alle 298 passagiers, waaronder 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich Anton en Lianne Camfferman, de ouders van Desiree.

Puur overleven

Desiree herinnert zich het moment dat ze het nieuws hoorde: “Ik was aan het werk in een tuincentrum toen mijn zusje belde. Ze vertelde dat een vliegtuig dat onderweg was naar Maleisië was neergestort. Mijn ouders waren op weg naar Vietnam, maar door een combinatie van vluchten vlogen ze eerst naar Maleisië. Daardoor was het aanvankelijk onduidelijk of zij aan boord waren."

Die avond ging Desiree samen met haar zusjes en hun partners naar Schiphol, waar een bijeenkomst werd gehouden en de passagierslijsten werden vrijgegeven. Op de lijst stonden de namen van haar ouders. “Je wereld staat stil, maar tegelijkertijd raast alles door. We zijn naar huis gegaan en vanaf dat moment was het puur overleven. Het voelt alsof je in het diepe wordt gegooid en je moet blijven watertrappelen, zonder te weten hoe lang en hoe ver. Het is overleven”.

