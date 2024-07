Herdenking MH17: na een decennia is het verlies en de emotie nog voelbaar

Met het voorlezen van de 298 namen van de slachtoffers, het houden van twee minuten stilte en toespraken van onder andere premier Dick Schoof zijn woensdagmiddag de slachtoffers van de MH17-ramp herdacht. Dat gebeurde bij het Nationaal Monument in Park Vijfhuizen. Het was een emotionele herdenking en het verlies van de nabestaanden is ook nog na een decennia voelbaar.

Het is woensdag precies tien jaar geleden dat het passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne werd neergeschoten door pro-Russische separatisten, waarbij alle inzittenden omkwamen.

De plechtigheid werd geopend door het Radio Filharmonisch Orkest met een muziekstuk. Voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 sprak de aanwezigen toe, gevolgd door premier Dick Schoof en de Australische minister van Justitie Mark Dreyfus.

MH17 Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 met 298 passagiers aan boord vanaf Schiphol naar Maleisië. Het toestel werd boven het oosten van Oekraïne neergehaald door pro-Russische separatisten. Zij schoten vanaf de grond een Buk-raket naar het vliegtuig. Alle inzittenden uit tien verschillende landen kwamen om het leven. Tussen hen zaten 196 Nederlanders, 28 uit Maleisië, 27 Australiërs, 12 Indonesiërs, 10 Britten, 4 Belgen, 4 Duitsers, 3 Filippijnen, 1 Canadees en een Nieuw-Zeelander.

Voorlezen van de namen

Nabestaanden lazen, vaak zichtbaar geëmotioneerd, de namen en leeftijden voor van de omgekomen passagiers. De zoon van een van de piloten deed dit voor de bemanningsleden.

Hans de Borst is een van de honderden nabestaanden die woensdag aanwezig waren bij de herdenking. Hij verloor zijn dochter Elsemiek bij de vliegtuigramp. Ook Silene Frederikz werd geraakt door de ramp: zij verloor haar zoon Bryce. Hij zat met zijn vriendin Daisy in het vliegtuig om op vakantie te gaan.

Twee minuten stilte

Na het voorlezen van de namen h ielden de 1500 aanwezigen twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Na afloop van de herdenking was er een defilé. Onder meer koning Willem-Alexander en premier Schoof legden zonnebloemen neer bij het gedenkteken, waarna zij spraken met nabestaanden.