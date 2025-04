Nabestaanden dubbele moord Weiteveen stellen politie aansprakelijk

De nabestaanden van de dubbele moord in het Drentse Weiteveen stellen de politie aansprakelijk. Dat bevestigen hun advocaten na berichtgeving door het AD. Volgens hen heeft de politie nalatig gehandeld.

"Ondanks een groot aantal en uitermate duidelijke signalen liet de politie na om passende maatregelen te treffen", zeggen advocaten Sébas Diekstra en Maaike de Vries. Daardoor zou de politie "onrechtmatig gehandeld hebben jegens de slachtoffers en hun nabestaanden".

Sam en Ineke doodgeschoten

In januari vorig jaar werden de 44-jarige Ineke en haar 38-jarige man Sam doodgeschoten door Richard K. De dodelijke schietpartij volgde op een escalerend conflict over een woning die het stel een jaar eerder van hem had gekocht. Bij de politie kwamen in totaal zo'n tachtig meldingen binnen over het conflict, waaronder bedreigingen.

De politie gaf begin dit jaar in een evaluatie toe dat belangrijke signalen zijn gemist en dat er anders gehandeld had moeten worden.

De aansprakelijkheidsbrief aan de politie wordt dinsdag verstuurd, laat Diekstra weten.

ANP