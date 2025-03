Richard K. vecht levenslange straf aan, nabestaanden Weiteveen weer in spanning

Richard K. die veroordeeld is tot een levenslange celstraf voor een dubbele moord in het Drentse Weiteveen, gaat in hoger beroep. Dat heeft zijn advocaat Justus Reisinger donderdag laten weten aan het ANP.

Volgens Reisinger gaat K. in beroep omdat een levenslange celstraf is opgelegd terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook heeft de rechtbank enkele "feitelijke vaststellingen gedaan die hooguit aannames kunnen zijn", aldus de advocaat. Verder zouden oordelen van deskundigen onjuist zijn samengevat of verkeerd geparafraseerd.

Doodgeschoten

K. schoot op 16 januari vorig jaar de 44-jarige Ineke dood. Daarna doodde hij ook haar 38-jarige man Sam voor de ogen van zijn 12-jarige zoon. De dubbele moord volgde op een ruzie die K. had met beide slachtoffers over het huis dat zij een jaar eerder van hem hadden gekocht.

Al tijdens de uitspraak dinsdag bleek dat K. het niet eens was met de rechter. Hij hoorde het vonnis vaak hoofdschuddend aan en reageerde halverwege met "onvoorstelbaar".

Spanningen bij nabestaanden

De nabestaanden hebben via hun advocaat laten weten dat het instellen van hoger beroep door K. bij hen opnieuw zorgt voor spanningen. "Ze willen vooruit, maar weten dat dat nu opnieuw moet worden uitgesteld", aldus advocaat Sébas Diekstra. "Voor de nabestaanden was het heel fijn geweest als de strafzaak nu afgesloten had kunnen worden."

ANP