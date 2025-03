Nabestaanden Weiteveen-drama opgelucht over straf Richard K.: 'Was hele zware dag'

Nabestaanden van Sam (38) en Ineke (44), die omkwamen bij het drama in Weiteveen, zijn opgelucht dat Richard K. (51) een levenslange gevangenisstraf heeft gekregen. Dat laat advocaat van de nabestaanden Sébas Diekstra weten aan Hart van Nederland.

Het was een hele zware dag voor de nabestaanden, aldus Diekstra. "Ze hebben hier een hele periode naartoe geleefd. Ze zijn blij dat het achter de rug is." De nabestaanden hadden geen andere straf dan deze passend gevonden, "maar de rechter moet dat dan nog wel uitspreken", zegt de advocaat.

De rechtbank stond in de uitspraak stil bij de impact die de moorden hebben op de nabestaanden. "De kinderen van Sam en Ineke moeten voor altijd hun beide ouders missen", zei de rechtbank, die benoemde dat de 12-jarige zoon getuige was van de gruwelijke moord op zijn vader. "Het is een hele traumatische ervaring geweest die hij de rest van zijn leven moet meedragen."

Hoger beroep

De rechtbank rekende het K. sterk aan dat hij doelbewust het recht in eigen hand had genomen. "In deze situatie bestaat geen enkele rechtvaardiging voor wat u gedaan heeft." K. hoorde het vonnis hoofdschuddend aan. "Onvoorstelbaar", reageerde hij halverwege de uitspraak.

De kans dat hij in hoger beroep gaat, is groot. "Dat gaan we doen", liet K. alvast weten in de rechtbank. Als er inderdaad een hoger beroep komt, zou dat "loodzwaar" zijn voor de nabestaanden, zegt Diekstra. "Dan moeten ze dat hele traject weer door. Daar kijken ze tegenop, want ze hoopten dat het nu een keer klaar zou zijn."

Levenslang

De rechtbank in Assen heeft K. dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dubbele moord. K. schoot op 16 januari vorig jaar Ineke dood, waarna hij ook haar man Sam doodde voor de ogen van zijn zoon. K. werd direct daarna gearresteerd. "Het leed dat u hebt veroorzaakt is diep en schrijnend", aldus de rechtbank in het vonnis.