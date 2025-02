Schokkende beelden moorden Weiteveen getoond in rechtszaal

In een volle rechtszaal van de rechtbank in Assen zijn donderdagochtend schokkende beelden getoond van de moord op de 44-jarige Ineke, in het Drentse Weiteveen. De rechtbank speelde de beelden in de zaal af tijdens het verhoor van de verdachte in de zaak, de 51-jarige Richard K. Kort na de moord op Ineke doodde K. haar partner Sam (38).

Tijdens een zitting bij de rechtbank in Assen betuigde Richard K. spijt aan zowel de nabestaanden als zijn eigen familie. In de bovenstaande video is K. te horen.

K. schoot op 16 januari vorig jaar eerst Ineke dood in haar auto. Hij kwam haar tegemoet rijden, terwijl zij onderweg was naar huis, nadat zij haar dochter naar school had gebracht. Hij zette zijn auto zo neer dat zij hem niet kon passeren. Ineke toeterde enkele malen. K. stapte uit, liep naar de bestuurderskant van de auto en schoot vier keer met een revolver. Ineke filmde dit. Ze werd geraakt in haar hoofd en nek.

Ruzie met nieuwe kopers

K. had ruzie met Ineke en Sam, aan wie hij het ouderlijk huis aan de Bargerweg had verkocht. K. vertelde de rechters na het tonen van de beelden van de eerste moord dat hij met Ineke in gesprek wilde. "Ik wilde voorstellen 'laten we afspraak maken', als fatsoenlijke mensen bij elkaar te gaan zitten", zei K. "Dat getoeter, dat claxonneren was zo groot, toen ben ik gewoon ontploft." Op de vraag van de rechtbankvoorzitter "Ineke had u niet bedreigd, waarom moest zij dood?", had K. geen antwoord.

Woensdag, op de eerste dag van het proces, heeft de rechtbank K. urenlang ondervraagd over de aanloop naar de fatale ochtend. Ook dat gebeurde aan de hand van beeldmateriaal. Het dossier bevat veel opnames van zowel mobiele telefoons als bewakingscamera's. Toen het verhoor op het punt was gekomen van de moorden, vroeg K. om een onderbreking. Hij was moe, zei hij, en kon zich niet meer concentreren.

