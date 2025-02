Zitting moordverdachte Weiteveen stilgelegd: ‘Te moe om te antwoorden’

De rechtbank in Assen heeft het verhoor van Richard K., verdachte van de dubbele moord in Weiteveen, opgeschort tot donderdag. De 51-jarige man gaf woensdagmiddag aan dat hij te moe was om nog scherp te kunnen antwoorden. De rechter noemde het "vervelend", omdat de zaak juist een cruciale fase had bereikt. Eerder op de dag werden wel beelden getoond van een eerdere ruzie tussen de verdachte en zijn latere slachtoffers.

Kort voor de onderbreking begon de rechtbank met het tonen van camerabeelden, waaronder opnames van de dubbele moord. Dit moment werd echter niet gehaald. De moorden, op het echtpaar Sam (38) en Ineke (44), vonden plaats op 16 januari vorig jaar. K. schoot Ineke dood in haar auto en doodde Sam vervolgens met veel geweld in hun huis. Het conflict zou zijn ontstaan over verborgen gebreken aan het huis dat K. aan het stel had verkocht.

Eerder deze week werd de strafzaak besproken bij Nieuws van de Dag. Onder andere Saskia Belleman en Mick van Wely vertellen in de bovenstaande video hoe groot de impact van de dubbele moord was en nog steeds is in het dorp.

Tijdens de zitting werd wel gekeken naar beelden van de ochtend van de moorden. Hierop is te zien dat K. zijn schuur betreedt, vlak bij de woning van de slachtoffers, en de camera’s uitschakelt. Op de vraag waarom hij dit deed, terwijl hij eerder juist alles vastlegde, reageerde hij met: "Laat maar zitten, die camera’s. Het had toch geen zin."

'K heeft tia gehad in gevangenis'

Na dit fragment vroeg K. samen met zijn advocaat Justus Reisinger om een pauze. De verdachte heeft een medische geschiedenis met meerdere tia’s en een herseninfarct. Vorige week maandag zou hij opnieuw een tia hebben gehad, wat zijn mentale en fysieke gesteldheid zou beïnvloeden.

Na de onderbreking werd de zaak voortgezet met de verhoren van drie deskundigen. Zij onderzochten zowel de psychische als neurologische toestand van K. in het Pieter Baan Centrum. Opmerkelijk is dat zij geen gedragsstoornis hebben kunnen vaststellen en geen advies hebben uitgebracht over een mogelijke tbs-maatregel.

K.’s advocaat overweegt om extra neurologisch onderzoek aan te vragen en de zaak aan te houden. De rechtbank zal daar later over beslissen.

Hart van Nederland / ANP