Kinderen van vermoorde Sam en Ineke: 'Wat bezielde je papa en mama te doden?'

De kinderen van Sam (38) en Ineke (44) uit het Drentse Weiteveen hebben donderdag in de rechtbank in Assen emotionele slachtofferverklaringen laten voordragen. De zoon was op 16 januari vorig jaar getuige van de moord op zijn vader, kort nadat verdachte Richard K. (51) zijn moeder had doodgeschoten in de auto.

"Wat heb je gedaan?!" vraag ik je in paniek - als je net mijn vader hebt vermoord. Ik weet dan nog niet dat je kort daarvoor ook al mijn moeder hebt doodgeschoten", aldus de zoon. "Wat bezielt je om mensen te doden en het niet gewoon uit te praten?"

'Ik heb nu niks meer'

De zoon noemde het gedrag van K. gestoord, abnormaal en ziek. "Door jouw misdaden kan ik nu niet meer met mijn ouders reizen, kletsen, knuffels geven en op vakantie gaan. Ik heb nu niks meer."

"Ik kan nog steeds niet geloven wat jij hebt gedaan. Het is gewoon onvoorstelbaar wat je hebt gedaan en wat er in jouw brein omging", aldus de zoon, die met zijn moeder graag de paarden verzorgde.

Zijn jongere zusje, die met haar vader graag samen op de trekker reed en met haar moeder altijd ging paardrijden, liet weten: "Ik vind het echt heel erg wat er is gebeurd. Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om dit bij mama en papa te doen. Het raakt me heel erg."

'Niemand kan hun leed verzachten'

De verdachte nam de slachtofferverklaringen persoonlijk in ontvangst, omdat de kinderen willen dat hij de teksten nog eens na kan lezen in de cel. "Niemand kan hun leed verzachten. Niemand kan begrijpen wat zij voelen. Ik kan het ook niet meer goedmaken, op geen enkele manier", reageerde K. op het spreekrecht van de jonge nabestaanden. Donderdagmiddag zet het Openbaar Ministerie zijn visie op de zaak uiteen en komt het met de strafeis.

ANP