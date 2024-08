Jonge meisjes bekennen brandstichtingen Alkmaar: handelden uit verveling

De twee minderjarige meisjes die worden verdacht van het stichten van meerdere branden in Alkmaar, hebben een volledige bekentenis afgelegd. De meisjes, van 12 en 14 jaar oud, worden verantwoordelijk gehouden voor branden op zeven verschillende locaties in de stad, waaronder bij een winkelcentrum.

Volgens hun advocaat, Elwin Boskma, gaven de meisjes toe dat ze uit verveling hebben gehandeld. Dit bevestigde hij na berichtgeving van NH Nieuws. Beide meisjes werden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot dat het 14-jarige meisje voorlopig twee weken langer in hechtenis blijft, terwijl de 12-jarige verdachte het proces thuis mag afwachten.

'Heel erg geschrokken'

Boskma benadrukt dat de meisjes de gevolgen van hun acties niet hebben overzien en dat ze zeer geschrokken zijn. "Ze zijn kwetsbaar door hun jonge leeftijd en de impact van vastzitten heeft ze hard geraakt," aldus Boskma. Hij ziet dan ook meer heil in hulpverlening dan in verdere detentie voor de meisjes.

De advocaat, die ook vrijwilliger is bij de brandweer, was persoonlijk getuige van een van de branden en had niet verwacht de volgende ochtend de verdachten bij te staan. "Het was nooit hun bedoeling om grote schade aan te richten," voegde hij toe.

