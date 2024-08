Alkmaarse meisjes nu ook verdacht van zes andere brandstichtingen

De twee minderjarige meisjes die afgelopen vrijdagavond zijn aangehouden op verdenking van brandstichting in een winkelcentrum in Alkmaar, worden ook verdacht van brandstichting op zes andere locaties in Alkmaar. Dat laat het Openbaar Ministerie weten.

Een woordvoerder van de rechtbank Noord-Holland meldt dat de meisjes van 12 en 14 maandag zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat het 14-jarige meisje twee weken langer vast blijft zitten, en dat het 12-jarige meisje het proces thuis verder mag afwachten.

De politie zei eerder al te onderzoeken of de twee betrokken waren bij andere kleine brandstichtingen, nadat vrijdagavond meerdere meldingen van brandstichting in Alkmaar waren binnengekomen.

Zeven locaties

Het OM meldt maandag dat het tweetal verdacht wordt van betrokkenheid bij brandstichting op totaal zeven locaties. Uit dat overzicht blijkt dat de twee om 15.00 uur zouden zijn begonnen in de Gasthuisstraat in het centrum van de stad. Daarna waren er brandstichtingen bij de Laat (15.30 uur), de Langestraat (16.20 uur), de Koorstraat (17.10 uur), de Pettemerstraat (17.55 uur) en de Noorderkade (18.00 uur). De laatste brandstichting was in het noorden van Alkmaar, om 19.15 uur in het winkelcentrum De Mare aan de Europaboulevard.

Die grote brand begon in de winkel KiK en breidde zich uit naar een naastgelegen pand. Het centrum en omliggende woningen moesten worden ontruimd. Bij de brand raakte niemand gewond. Wel werden twee mensen door de ambulancedienst nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Rond 23.00 uur was de brand onder controle.

Brand in bioscoop

Verschillende media melden dat er verder onder meer brand zou zijn geweest in een bibliotheek, een vestiging van McDonald's, een Decathlon-winkel, een Vue-bioscoop en een poging bij de Grote Sint-Laurenskerk.

Hart van Nederland/ANP