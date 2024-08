Politie Alkmaar onderzoekt golf aan brandstichtingen na oppakken meisjes

Na de arrestatie van twee minderjarige meisjes voor de brandstichting in een winkelpand aan de Europaboulevard in Alkmaar, onderzoekt de politie nu of zij ook betrokken zijn bij andere branden in de stad. Vanwege de zeer grote brand in het winkelcentrum moesten omliggende woningen worden geëvacueerd en alle winkels worden gesloten.

De politie kreeg eerder op de avond al meldingen van meerdere kleinere branden, onder andere in de omgeving van de Noorderkade. Of de aangehouden meisjes hierbij betrokken zijn, wordt momenteel onderzocht.

Rond 23.00 uur kreeg de brandweer de brand in het winkelpand onder controle. Hoewel er gelukkig geen gewonden vielen, moesten twee mensen ter plaatse worden behandeld vanwege het inademen van rook.

De lokale nieuwssite Streekstad Centraal spreekt van een mogelijke 'pyromanentocht' door Alkmaar, waarbij eerst brand werd gesticht in een fastfoodrestaurant, vervolgens in een bioscoop, en daarna in meerdere winkels. Een poging om een brand te starten in de Grote Kerk kon worden voorkomen, aldus de nieuwssite.